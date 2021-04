"Verzweifelt nach einem Drink": Bidens Sohn Hunter berichtet in Memoiren über seine Drogensucht

Der 51-Jährige Sohn von US-Präsident Joe Biden veröffentlicht diese Woche seine Autobiografie. Das Buch legt die Crack- und Alkoholabhängigkeit von Hunter Biden offen.

Alkohol, Drogen, Entzug: Der Sohn von US-Präsident Joe Biden berichtet in seinen Memoiren über seine Kämpfe mit Drogen- und Alkoholsucht sowie dem Rückfall nach dem Tod seines Bruders. "Ich habe Crack auf den Straßen von Washington DC gekauft und mein eigenes in einem Bungalow in Los Angeles gekocht", schreibt Hunter Biden in dem Buch "Beautiful Things", das nächste Woche veröffentlicht wird.

In von der "New York Times" am Mittwoch abgedruckten Auszügen erinnert sich Biden unter anderem daran, wie ...