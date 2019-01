In dem westafrikanischen OPEC-Staat Gabun ist ein Putschversuch nach offiziellen Angaben gescheitert. "Die Regierung ist im Amt", sagte ein Regierungssprecher am Montag dem Sender France 24. Zuvor hatten Soldaten einen Radiosender in der Hauptstadt Libreville in ihre Gewalt gebracht. Vier der fünf beteiligten Offiziere seien festgenommen worden, sagte der Sprecher. Der fünfte sei auf der Flucht.

