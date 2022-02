Video: Armenien setzt für Frieden mit Aserbaidschan auf OSZE

Armenien will in der Minsk-Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) auf Frieden mit Aserbaidschan hinarbeiten. Das sagte Armeniens Außenminister Ararat Mirsojan am Mittwoch in Jerewan nach einem Treffen mit Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Armenien hatte im Herbst 2020 im langjährigen Konflikt mit Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach einen Krieg verloren. Schallenberg betonte das Interesse der EU an der Südkaukasus-Region.

