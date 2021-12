Video: Baerbock: G7 einig bei Umgang mit Russland, China und Iran

Die Krise in der Ukraine und die Beziehungen zu China stehen im Vordergrund von zweitägigen Beratungen der G7-Außenminister in Liverpool. Die Außenminister verständigten sich nach Angaben der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock auf gemeinsame Grundsätze gegenüber Russland, China und Iran. Die G7-Staaten seien sich einig, dass es in Europa zu keiner Grenzverschiebung kommen könne, sagte Baerbock am Samstag nach den Beratungen in Liverpool.

