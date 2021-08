Video: Belarussische Sprinterin Timanowskaja traf in Warschau ein

Die belarussische Sprinterin Kristina Timanowskaja ist am Mittwoch an Bord einer Maschine der Fluglinie LOT in Warschau eingetroffen. Sie landete am Abend auf dem Chopin-Flughafen der polnischen Hauptstadt. Die 24-Jährige erhielt von Polen ein humanitäres Visum. Timanowskaja hatte sich zuvor nach einem Flug von den Olympischen Spielen in Tokio mehrere Stunden am Flughafen Wien aufgehalten. Laut Wiener Außenamt stellte sie bei ihrer Zwischenlandung keinen Asylantrag.

Dieses Video liegt auf YouTube