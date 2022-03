Video: Bereits mehr als 2.100 Bewohner von Mariupol getötet

In der von russischen Truppen belagerten südostukrainischen Hafenstadt Mariupol sind laut Stadtverwaltung seit Beginn der russischen Offensive bereits 2.187 Einwohner getötet worden. Die russischen "Besatzer greifen zynisch und absichtlich Wohngebäude und dicht bevölkerte Gebiete an und zerstören Kinderkrankenhäuser und städtische Einrichtungen", hieß es am Sonntag auf Telegram. Eine Evakuierung scheiterte erneut. Rund um Kiew gab es am 18. Tag der Invasion heftige Gefechte.

Dieses Video liegt auf YouTube