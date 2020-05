Video bestätigt versuchte Einflussnahme durch Bolsonaro

Ein Video hat den Vorwurf der politischen Einflussnahme auf die Bundespolizei in dem Verfahren gegen den rechten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro verfestigt. Die mit Spannung erwartete Aufnahme einer Kabinettssitzung von April als möglicher Beweis wurde am Freitag von einem Richter des Bundesgerichtshofs in Brasilia weitgehend freigegeben.

SN/APA (AFP)/SERGIO LIMA Brasiliens Präsident Bolsonaro wird Korruption vorgeworfen