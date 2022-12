Video: Biden lässt 12.000 Dokumente zu Kennedy-Mord veröffentlichen

Fast 60 Jahre nach dem Mord an US-Präsident John F. Kennedy hat Präsident Joe Biden mehr als 12.000 bisher geheim gehaltene Dokumente veröffentlichen lassen. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, begründete dies am Donnerstag in Washington damit, dass nach Bidens Ansicht "alle Informationen im Zusammenhang mit der Ermordung von Präsident Kennedy im größtmöglichen Umfang" öffentlich gemacht werden sollten.

