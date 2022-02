Video: Biden und Putin sprechen über Ukraine-Krise

US-Präsident Joe Biden und der russische Präsident Wladimir Putin haben am Samstag in einem Telefongespräch über die sich zuspitzende Ukraine-Krise gesprochen. Wie das Weiße Haus am späten Samstagvormittag (Ortszeit) mitteilte, begannen Biden und Putin ihr Gespräch über den russischen Truppenaufbau rund um die Ukraine. Kurz davor gab Moskau einen Zwischenfall mit einem US-U-Boot im Pazifik bekannt. Das U-Boot sei vor den Kurilen aus russischen Gewässern vertrieben worden.

Dieses Video liegt auf YouTube