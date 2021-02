Video: Biden will Umgang mit Saudi-Arabien am Montag erläutern

Nach der Veröffentlichung des US-Geheimdienstberichts zum Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi hat Präsident Joe Biden eine Bekanntmachung zum weiteren Umgang mit Saudi-Arabien angekündigt. "Es wird am Montag bekanntgegeben, was wir mit Saudi-Arabien generell machen werden", antwortete Biden am Samstag auf die Frage, ob Strafmaßnahmen gegen Saudi-Arabiens Kronprinzen Mohammed bin Salman vorgesehen seien. Details nannte der Präsident nicht.

