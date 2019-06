Die Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs haben keine Einigung über die Vergabe der EU-Spitzenpositionen erbracht. Für keinen Kandidaten sei eine Mehrheit zustande gekommen, teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk in der Nacht auf Freitag nach fast vierstündigen Beratungen mit. Tusk kündigte einen Sondergipfel für 30. Juni in Brüssel an.

