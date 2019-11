Der zurückgetretene bolivianische Präsident Evo Morales ist am Dienstagvormittag (Ortszeit) in Mexiko gelandet, wo ihm Asyl gewährt wird. "Der Kampf geht weiter", sagte der 60-Jährige nach seiner Ankunft am Flughafen von Mexiko-Stadt. Er dankte Mexikos Präsidenten Andrés Manuel López Obrador, sein Leben gerettet zu haben.

Dieses Video liegt auf YouTube