In der britischen Politik stehen die Zeichen auf Sturm. Das Londoner Unterhaus hat das umstrittene Brexit-Abkommen mit der EU am Dienstagabend mit überwältigender Mehrheit von 432 zu 202 Stimmen abgelehnt und der konservativen Premierministerin Theresa May eine historische Niederlage bereitet. Oppositionsführer Jeremy Corbyn kündigte umgehend ein Misstrauensvotum an.

