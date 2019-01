Video: Brexit: EU-Kommissionspräsident lehnt Neuverhandlung ab

Auch nach den ersten Entscheidungen im britischen Parlament zeichnet sich im Streit zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich über die Bedingungen des Brexit keine Annäherung ab. Die EU signalisierte am Mittwoch keinerlei Interesse daran, den mit Premierministerin Theresa May ausgehandelten Vertrag wie vom britischen Parlament gefordert aufzuschnüren. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker stellte am frühen Mittwochabend klar: "Es wird nicht neuverhandelt."

