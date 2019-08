Kurz vor dem Antrittsbesuch des britischen Premierministers Boris Johnson bei der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel signalisiert die Regierung in Berlin trotz eines drohenden ungeregelten Brexit keinerlei Bereitschaft zu Zugeständnissen. Die Lage habe sich nicht geändert, sagte Finanzminister Olaf Scholz am Mittwoch in Berlin.

Dieses Video liegt auf YouTube