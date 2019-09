Das britische Unterhaus hat die Regierung am Montag zur Herausgabe von Dokumenten über die Planungen für einen EU-Austritt ohne Abkommen und die Zwangspause des Parlaments aufgefordert. Ein entsprechender Beschluss wurde am Abend mit 311 zu 302 Stimmen angenommen. Noch am Montagabend soll die Zwangspause beginnen. Zudem will Premierminister Boris Johnson über eine Neuwahl abstimmen lassen.

