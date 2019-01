Im Brexit-Streit erhöht die britische Opposition den Druck auf Premierministerin Theresa May. Labour-Chef Jeremy Corbyn forderte am Dienstag, die Federführung für die Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union der Regierung zu entziehen und dem Parlament zu übertragen. Gleichzeitig wies er den Weg zu einem neuen Referendum über den Verbleib in der EU.

