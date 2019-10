Die britische Regierung hat im Namen ihres Premiers Boris Johnson noch am Samstagabend in einem Brief wie vom Gesetz verlangt eine Brexit-Verschiebung bei der EU beantragt. EU-Ratspräsident Donald Tusk erhielt den Brief, in dem die britische Regierung die EU um eine Verlängerung des geplanten EU-Austritts ersucht, nach eigenen Angaben pünktlich am Samstag um 23 Uhr.

Dieses Video liegt auf YouTube