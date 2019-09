Nach dem höchstrichterlichen Urteil in Großbritannien gegen die von der Regierung verfügte Zwangspause des Parlaments kommen die Abgeordneten schon am morgigen Mittwoch wieder zusammen. Das Parlament werde zu Mittag wieder zusammentreten, teilte der Präsident des Unterhauses, John Bercow, am Dienstag in London mit.

