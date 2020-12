Video: Brüssel für Ende von Reiseverboten für Großbritannien

Trotz der Corona-Mutation in Großbritannien ist die EU-Kommission gegen pauschale Flugverbote. Es sei zwar wichtig, vorläufige Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, zugleich müssten unerlässliche Reisen aus und nach Großbritannien sowie der Warenverkehr möglich sein, hieß es in einer Empfehlung an die EU-Staaten am Dienstag. "Flug- und Zugverbote sollten eingestellt werden, da unverzichtbare Reisen sichergestellt und Unterbrechungen der Lieferketten vermieden werden sollten."

