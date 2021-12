Video: Bundeskanzler Nehammer erstmals bei EU-Gipfel in Brüssel

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat bei seinem ersten EU-Gipfel eine breiten Palette an heiklen Themen auf der Agenda - allen voran die Coronavirus-Krise. Bei der Impfstoffbestellung sei die EU auf "einem sehr guten Weg, es gibt hunderte Millionen Dosen, die bestellt worden sind", sagte Nehammer am Donnerstag vor dem Treffen in Brüssel. Bereits im Frühjahr 2022 sollen Impfdosen zu Verfügung stehen, "die auch die neue Mutationen - vor allem Omikron - abbilden werden".

