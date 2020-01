Video: Bye-bye Britain: Wehmut und Wut anlässlich des Brexit

Trauer, Wut und auch Häme. Der letzte Tag der britischen EU-Mitgliedschaft nach fast 50 Jahren ist am Freitag von starken Emotionen begleitet gewesen. Mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Brexit-Referendum ist Großbritannien ab Samstag kein Mitglied der EU mehr. In Brüssel und den Hauptstädten der Mitgliedsstaaten schwang zum Abschied viel Wehmut mit, doch auch in London herrschte kaum Feierlaune.

