Rapper Petar Rosandić: "Irgendwann hat das Mikro nicht mehr gereicht, um all das Unrecht hinauszuschreien"

In Bosnien, ein paar Kilometer hinter der EU-Außengrenze im Camp Lipa, soll eine Haftanstalt für geflüchtete Menschen gebaut werden. Petar Rosandić von SOS Balkanroute hätte da andere Ideen.

Mit Geld aus Österreich wird in Bosnien ein Abschiebelager mit Gefängnis gebaut. "Ein hoher Zaun, auf jedem Schritt und Tritt Kameras, Fenster mit Gefängnisgittern und fast kein Tageslicht in den Zellen", beschreibt Petar Rosandić das Gefängnis, das im Abschiebelager Lipa nahe der bosnischen Stadt Bihać entsteht. "So sieht das österreichische Guantanamo in Bosnien aus." RosandiĆ ist kroatisch-stämmiger Österreicher, Rapper und Gründer der Hilfsorganisation SOS Balkanroute. Die unter anderem von Österreichs Regierung versprochene Hilfe vor Ort nennt er eine Farce - ...