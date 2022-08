Video: China verhängt Sanktionen gegen US-Spitzenpolitikerin Pelosi

China hat Sanktionen gegen die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi beschlossen. "Trotz Chinas ernsthafter Bedenken und entschiedenen Widerstands bestand Pelosi darauf, Taiwan zu besuchen, sich ernsthaft in Chinas innere Angelegenheiten einzumischen, Chinas Souveränität und territoriale Integrität zu untergraben, die Ein-China-Politik mit Füßen zu treten und den Frieden und die Stabilität der Taiwanstraße zu bedrohen", hieß es vom Außenministerium in Peking am Freitag.

Dieses Video liegt auf YouTube