Daria Zhydkova arbeitet mit ihrem Team an der Entminung der Ukraine. Wo beginnen? Und wer tut sich diesen Job überhaupt an?

Daria Zhydkova wacht in Kiew normalerweise mindestens einmal pro Nacht auf, weil es Luftalarm gibt. In den Bunker laufen, der 300 Meter weiter ist? Sie denkt dann daran, dass sie am nächsten Morgen früh raus muss, dreht sich um und versucht, weiterzuschlafen. Derzeit weckt sie höchstens das Schnattern der Gänse im Park von Schloss Leopoldskron. Sie ist zu Gast beim Ukraine Civil Society Forum.

Warum beginnen Sie schon jetzt mit der Entminung, wo der Krieg noch tobt? Ergibt ...