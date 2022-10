Video: Deutsch-französische Entspannungsübungen beim Mittagessen

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Mittwoch dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris einen Kurzbesuch abgestattet. Die beiden trafen im Elyséepalast, dem Amtssitz des Präsidenten, zu einem Arbeitsessen zusammen. Die in der vergangenen Woche angekündigte gemeinsame Pressekonferenz wurde im Vorfeld abgesagt. Auch auf gemeinsame Statements zu Beginn des Treffens verzichteten die beiden.

