In Großbritannien haben die Bürger am Donnerstag ein neues Parlament gewählt, das endlich eine Entscheidung im Brexit-Streit bringen sollte. Die Briten stimmten zum dritten Mal in vier Jahren über die Zusammensetzung des 650 Sitze umfassenden Unterhauses ab. Als Favorit galt Premierminister Boris Johnson mit seinen Konservativen, der ebenso wie Oppositionsführer Jeremy Corbyn in London wählte.

