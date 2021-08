Video: Dutzende Tote bei Anschlag in Kabul

Bei dem Doppelanschlag auf den Kabuler Flughafen sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Es gebe mindestens 72 Todesopfer in den Krankenhäusern der Stadt, so zwei Ex-Mitarbeiter des afghanischen Gesundheitsministeriums am Freitag. Unter den Opfern seien viele Frauen und Kinder. Mehr als 150 Menschen seien verletzt worden. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums wurden bei dem Doppelanschlag auch 13 US-Soldaten getötet und 18 weitere verletzt.

