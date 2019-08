In der politischen Krise in Italien könnten am Montag erste Weichen für eine künftige Regierung gestellt werden. Am Nachmittag sollten die Fraktionschefs des Senats einen Termin für die Prüfung des Misstrauensantrags festlegen, der von der rechtsradikalen Lega eingebracht worden war.

