Rund 17 Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA sind zehn Bewerber der oppositionellen Demokraten in einer ersten TV-Debatte gegeneinander angetreten. Als Erste kam am Mittwochabend die Senatorin Elizabeth Warren (70) zu Wort, die als eine der Favoritinnen gilt. Sie sprach sich für eine sozial gerechtere Wirtschaftspolitik aus. Die US-Wirtschaft diene derzeit den Interessen der Reichen.

