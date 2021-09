Video: EU-Beratungen über Afghanistan

Die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten wollen am Donnerstag bei einem Treffen in Slowenien über den Umgang mit den Entwicklungen in Afghanistan beraten. Thema wird u.a. sein, wie mit den neuen Taliban-Machthabern umgegangen werden soll und wie nach dem Truppenabzug weiter Unterstützung für schutz- und hilfsbedürftige Menschen geleistet werden kann. Für die Verteidigungsminister stellt sich die Frage nach den Lehren nach dem Sturz der pro-westlichen Regierung.

