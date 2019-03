Für einen möglichen Aufschub des Brexit fordert die EU einen klaren Kurs von London: "Das Vereinigte Königreich muss uns sagen, was es will", sagte EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Mittwoch. Am Mittwochabend stimmt das britische Parlament über einen möglichen ungeordneten EU-Austritt ab - bei einem Nein steht am Donnerstag ein weiteres Votum über eine Fristverlängerung an.

