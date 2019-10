Die EU-Staaten beraten am Freitag über eine erneute Verschiebung des Brexit. Die Botschafter der EU-Staaten ohne Großbritannien kamen um 10.00 Uhr in Brüssel zusammen. Sie hatten sich bereits am Mittwoch auf eine Verschiebung des Austrittstermins über den 31. Oktober hinaus verständigt. Offen war, ob es eine kurze Verlängerung um einige Wochen oder um drei Monate bis Ende Jänner geben soll.

Dieses Video liegt auf YouTube