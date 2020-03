Video: EU: Türkei muss "erpresserische" Flüchtlingspolitik beenden

Kurz vor einem Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Brüssel hat die EU Bedingungen für Hilfen in der Flüchtlingskrise gestellt. Weitere Finanzhilfen könne es nur geben, wenn "die erpresserische Politik Ankaras durch die Entsendung von Flüchtlingen in Richtung EU eingestellt wird", sagte EU-Budgetkommissar Johannes Hahn der deutschen Zeitung "Die Welt".

