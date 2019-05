In Großbritannien und den Niederlanden haben am Donnerstag die Europawahlen begonnen. Die niederländischen Wähler können bis 21.00 Uhr ihre Stimme abgeben, die britischen bis 23.00 Uhr. In beiden Ländern werden deutliche Zuwächse für die Rechtspopulisten und EU-Gegner erwartet.

