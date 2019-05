In Großbritannien und den Niederlanden hat am Donnerstag die Europawahl begonnen. In den Niederlanden liegen ersten Prognosen zufolge überraschend die Sozialdemokraten vorne. Wie der Fernsehsender NOS am Donnerstag unter Berufung auf Nachwahlbefragungen berichtete, gehen voraussichtlich fünf der 26 Sitze im Europaparlament an die PDvA des sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans.

