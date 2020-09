Video: Flüchtlingscamp Moria fast völlig abgebrannt— ÖVP lehnt Aufnahme weiterhin strikt ab

Das größte Flüchtlingslager Europas, das Camp Moria auf der griechischen Ägäisinsel Lesbos, ist durch mehrere Brände in der Nacht auf Mittwoch nahezu vollständig zerstört worden. Ums Leben kam dabei niemand, einige Menschen erlitten leichte Verletzungen. In Österreich löste das Ereignis eine Debatte über die Aufnahme obdachloser Flüchtlinge aus. Die Regierungsparteien sind in der Frage uneinig.

