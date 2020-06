Video: Friedliche Proteste in den USA schlugen in Gewalt um

In den USA hat es in vielen Großstädten am Dienstag tagsüber erneut friedliche Massendemonstrationen gegen Rassismus, Diskriminierung und Polizeibrutalität gegeben, die teilweise gegen Abend in gewaltsame Ausschreitungen umschlugen. Das Militär verlegte 1.600 Soldaten in die Hauptstadt Washington. Roxie Washington, die Mutter von George Floyds sechsjähriger Tochter Gianna, fordert Gerechtigkeit.

Dieses Video liegt auf YouTube