Nach den Ausschreitungen bei den jüngsten "Gelbwesten"-Protesten in Paris will Staatschef Emmanuel Macron hart durchgreifen. Bei einem Besuch im Krisenstab des Innenministeriums kündigte er am Samstagabend "starke, zusätzliche Entscheidungen" zur Verhinderung von Gewalt an. Demonstranten errichteten brennende Straßenbarrikaden und zündeten eine Bankfiliale an. Dutzende Menschen wurden verletzt.

