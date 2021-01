Video: Gericht prüft Inhaftierung des Kremlgegners Nawalny

Nach der Inhaftierung des Kremlkritikers Alexej Nawalny will ein Gericht in der Nähe von Moskau am Donnerstag in einem Berufungsverfahren über die 30-tägige Haftstrafe entscheiden. Nawalnys Anwälte wollen die Freilassung des 44-Jährigen erreichen. Unterdessen wurde bei Razzien gegen Angehörige und Mitarbeiter Nawalnys unter anderen dessen Bruder Oleg festgenommen worden. Er sei zunächst für 48 Stunden in Gewahrsam, teilte Nawalnys Mitarbeiter Iwan Schdanow mit.

