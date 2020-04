Mit der Einstellung der US-Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) inmitten der Coronakrise hat US-Präsident Donald Trump weltweite Empörung ausgelöst. Russland sprach am Mittwoch von einem "egoistischen" Vorgehen, der Iran warf Washington vor, "Menschen zu töten". Heftige Kritik kam auch aus China, von UNO und EU. Die österreichische Regierungsspitze schloss sich der Kritik nicht an.

Dieses Video liegt auf YouTube