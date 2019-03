Die britische Premierministerin Theresa May wird die Europäische Union Regierungskreisen zufolge nur um einen kurzen Aufschub des Brexit bitten. Das britische Parlament solle etwas mehr Zeit erhalten, um über einen "Weg nach vorn" einig zu werden, verlautete am Mittwoch am Amtssitz von May. Medienberichten zufolge geht es um drei Monate.

