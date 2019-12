In Großbritannien haben am Donnerstagfrüh die Parlamentswahlen begonnen. Zum dritten Mal in vier Jahren können die Briten über die Zusammensetzung der 650 Sitze im Unterhaus entscheiden. Die Wahllokale haben bis 22.00 Uhr (Ortszeit, 23.00 Uhr MEZ) geöffnet. Jüngsten Umfragen zufolge dürften die Tories von Premier Johnson einen knappen Sieg einfahren.

Dieses Video liegt auf YouTube