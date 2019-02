Nach der Anerkennung durch viele europäische Staaten muss sich der selbst ernannte venezolanische Interimspräsident Juan Guaidó beweisen. Zu diesem Zweck will er dringend benötigte humanitäre Hilfe ins Land bringen, um die schlimmste Not in dem Krisenstaat zu lindern. Dafür braucht Guaidó allerdings die Unterstützung der Streitkräfte, die noch zu Staatschef Nicolás Maduro halten.

