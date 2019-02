In dem Machtkampf zwischen der Regierung des sozialistischen Staatschefs Nicolas Maduro und seinem Herausforderer Juan Guaido in Venezuela hat der Oppositionsführer neuen Vermittlungsversuchen eine Absage erteilt. "Die Krise in Venezuela ist mit einem Dialog nicht zu lösen", sagte der selbst ernannte Interimspräsident am Donnerstag dem mexikanischen Sender Milenio TV.

