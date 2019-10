Die deutsche Bundesanwaltschaft will im Laufe des Tages einen Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Attentäter von Halle beantragen. Dabei handle es sich um Stephan B., teilte die oberste Anklagebehörde am Donnerstag in Karlsruhe mit. Stephan B. ist nach Medienberichten ein 27-jähriger Deutscher aus Sachsen-Anhalt.

Dieses Video liegt auf YouTube