Großbritannien steuert nach der dritten Ablehnung des EU-Austrittsvertrags durch das Parlament auf einen harten Brexit zu. Die Konsequenzen des Neins seien ernst, sagte Premierministerin Theresa May am Freitag nach dem Votum des Unterhauses. "Ich fürchte, wir erreichen die Grenzen des Verfahrens in diesem Haus." 344 Abgeordnete stimmten gegen den Deal, 286 dafür.

