Video: Herausforderer Biden auf Kurs ins Weiße Haus

Im Rennen um das Weiße Haus wird ein Wahlsieg des Herausforderers Joe Biden immer wahrscheinlicher: In den Bundesstaaten Pennsylvania und Nevada konnte der Demokrat bei der Auszählung der Wahlzettel Freitagfrüh seinen knappen Vorsprung ausbauen. In Nevada liegt er 20.000 Stimmen vor Präsident Donald Trump, in Pennsylvania betrug der Abstand knapp 9.000 Stimmen. Die Auszählungen sind jeweils fast vorbei. Trump sprach erneut von Wahlbetrug durch "illegale Stimmen".

Dieses Video liegt auf YouTube