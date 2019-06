Donald Trump hat als erster im Amt befindlicher US-Präsident nordkoreanischen Boden betreten. Zusammen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un überschritt er am Sonntag in einer historischen Geste in der entmilitarisierten Zone zwischen Süd- und Nordkorea die Grenze zum Norden. Trump kündigte zudem die Wiederaufnahme der US-Nordkorea Gespräche an.

Dieses Video liegt auf YouTube