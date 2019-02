Acht Monate nach ihrem historischen Gipfel in Singapur wollen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bei ihrem zweiten Treffen in Hanoi über einen Fahrplan für Frieden und Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel sprechen. Kim traf mit seinem kugelsicheren grünen Sonderzug am Dienstag als erster in Vietnam ein, während der US-Präsident am Montag Richtung Hanoi flog.

